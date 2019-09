Iran wirft USA Cyberkrieg vor

per Mail teilen

Der Iran hat die USA beschuldigt, einen Cyberkrieg zwischen den zwei Nationen begonnen zu haben. Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif wirft den USA vor, mit einer Art Computer-Virus das Atomprogramm seines Landes stören zu wollen. Sarif sagte dem amerikanischen Fernsehsender NBC, die USA attackierten die Atomanlagen auf sehr gefährliche, unvernünftige Art, was "Millionen Menschen hätte töten können". Zugleich wies er den Vorwurf zurück, der Iran plane, die Präsidentenwahl in den USA im kommenden Jahr zu beeinflussen. Sein Land mische sich nicht in die inneren Angelegenheiten eines anderen Landes ein, sagte der iranische Außenminister.