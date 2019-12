per Mail teilen

Seit zwei Jahren befasst sich ein Untersuchungssauschuss mit den Hintergründen zum Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz im Jahr 2016. Die bisherigen Ergebnisse werfen kein gutes Licht auf die deutschen Behörden.

Aus Sicht der Oppositionsparteien hat der Untersuchungsausschuss Breitscheidplatz vor allem zwei Dinge gezeigt: Polizei und Geheimdienste arbeiten nicht gut zusammen und die Bundesregierung hätte deutlich mehr tun können, um den Anschlag besser aufzuklären.

Untersuchungsausschuss Breitscheidplat: Mitglieder gedenken Terror-Opfern Es ist ein trauriger Jahrestag: Der Untersuchungsausschuss zum Anschlag auf dem Breitscheidplatz tagt genau am dritten Jahrestag der Ereignisse vom 19.12. 2016.

Kritik an Innenminister Seehofer

FDP, Linke und Grüne stimmen darin überein, dass der Ausschuss in zwei Jahren eine Fülle von Fehleinschätzungen und Inkompetenz in deutschen Behörden aufgedeckt hat. Einhellig kritisieren die drei Parteien Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU).

Er sei dafür verantwortlich, das Akten schwer verwertbar, spät oder gar nicht zur Verfügung gestellt würden. Die AfD geht noch einen Schritt weiter und spricht davon, die Bundesregierung wolle Hintergründe vertuschen.

Der Ausschussvorsitzende Klaus-Dieter Gröhler (CDU) sagte, man sei immer noch bei Zwischenergebnissen. Für mehr als ein Jahr seien noch Zeugenbefragungen angesetzt.

Drei Jahre nach dem Anschlag

Zum dritten Jahrestag des Anschlags werden die Ausschussmitglieder am frühen Abend die Sitzung unterbrechen. Sie wollen dann am Breitscheidplatz im Westen von Berlin mit Hinterbliebenen des Anschlags und Budenbetreibern am dortigen Weihnachtsmarkt ins Gespräch kommen und der Opfer des Anschlags gedenken.