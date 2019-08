Die vom spanischen Rettungsschiff "Open Arms" geretteten Migranten sind auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa an Land gegangen. Das drei Wochen währende Drama um die Menschen an Bord endet damit.

Mehrere Migranten sind zuvor vor Verzweiflung bereits ins Meer gesprungen, um nach Lampedusa zu gelangen. Am Dienstagabend hat die sizilianische Staatsanwaltschaft angeordnet, dass das Rettungsschiff "Open Arms" in Italien anlegen soll, was nun geschehen ist.

Welche Konsequenzen Italiens Innenminister Matteo Salvini auf sich zukommen sieht, darüber berichtet Italien-Korrespondentin Lisa Weiß im Audio.

Seit drei Wochen blockiert auf dem Meer

Das Schiff der spanischen Hilfsorganisation "Proactiva Open Arms" war knapp drei Wochen auf dem Meer blockiert und lag tagelang mit rund 80 Migranten an Bord vor der italienischen Insel Lampedusa. Einige Migranten waren am Dienstag über Bord gegangen und mussten aus den Fluten gerettet werden.

Eigentlich hatte die spanische Regierung noch am selben Tag angekündigt, ein Marineschiff nach Lampedusa zu schicken. Die "Audaz" solle die "Open Arms" von dort bis nach Palma de Mallorca begleiten. Um die Lage an Bord des Rettungsschiffs zu entspannen sollten einige Migranten auf das Militärschiff ausweichen. Allerdings dauert die Fahrt nach Italien etwa drei Tage.

Entscheidung nach Besuch an Bord

Italiens Justiz hat diese Pläne aber am Abend plötzlich auf den Kopf gestellt: Der Staatsanwalt von Agrigent, Luigi Patronaggio, hat nach einem Besuch auf dem Schiff, die vorläufige Beschlagnahme und die Anlandung angeordnet. Italienischen Medienberichten zufolge traf Patronaggio die Entscheidung, nachdem er sich in Begleitung von zwei Ärzten an Bord des Schiffs einen Eindruck von der Lage verschafft hatte.

Die Situation an Bord war nach Darstellung der Besatzung zunehmend außer Kontrolle geraten. "Endlich, der Albtraum hat ein Ende, und die 83 Menschen an Bord bekommen sofortige Hilfe an Land", twitterte die Organisation "Proactiva Open Arms". Die "Open Arms" hatte am 1. August 123 Menschen und später noch einmal 39 Menschen aus Seenot gerettet.