Nobelhotels und Luxusurlaube - die Deutsche Anna Sorokin lebte in Saus und Braus. Doch das nötige Kleingeld für diesen Lebenstils erschlich sie sich in der New Yorker Society.

Es ist die Geschichte von einem plötzlichen Aufstieg und einem jähen Fall: Eine junge Frau täuschte die High Society der Weltstadt New York. Mit immer neuen Lügen und Ausflüchten soll sie sich Geld für Restaurantbesuche, Hotelübernachtungen und Geschenke erschlichen haben - im Wert von mehr als 250.000 Dollar.

Professor Peter Walschburger, Psychologe an der Freien Uni Berlin, spricht im SWR darüber, was Hochstapler/innen antreibt:

Dauer 03:19 min Fr 15/3 G: Was treibt Hochstapler an? / Bernhard Seiler Professor Peter Walschburger, Psychologe an der Freien Uni Berlin, darüber, was Hochstapler/innen antreibt.

Der New Yorker Bezirksanwalt Cyrus Vance verkündete das Urteil der Geschworenen: Schuldig in acht von zehn Anklagepunkten, darunter Diebstahl und das Erschleichen von Dienstleistungen.

Es sei erwiesen, dass sich die heute 28-Jährige unter dem Namen Anna Delvey für ihre Betrügereien als Millionenerbin ausgeben habe. Das genaue Strafmaß werde am 9. Mai verkündet. Laut "New York Times" drohen ihr bis zu 15 Jahren Haft.

Von Moskau über Eschweiler nach New York

Die in Moskau geborene Sorokin zog im Alter von 16 Jahren mit ihren Eltern in die Nähe von Köln und ging in Eschweiler zur Schule. 2016 wanderte sie in die USA aus, um ein neues Leben zu beginnen - allerdings auf Kosten anderer als Hochstaplerin, bis ihr die Poilzei auf die Schliche kam.

Dauer 03:25 min Deutsch-Russin führt New York an der Nase herum ARD-Korrespondent Kai Clement über die unglaubliche Geschichte der Anna Sorokin

"Frank Sinatra hat in New York einen brandneuen Start hingelegt - genauso wie Miss Sorokin." Sorokin-Verteidiger Todd Sprodek

Verfilmung wird nicht lange auf sich warten lassen

Der Fall hat in den USA für großes Aufsehen gesorgt. Die Angeklagte trug mit ihrer für ein Gerichtsvefahren sehr modischen Kleidung ebenso dazu bei wie ihr Verteidiger, der versuchte den Spieß umzudrehen. Anna habe nur von einem System profitiert, das Leute mit Geld bevorzuge. Oder solche, die den Anschein erweckten, Geld zu haben. "Ein bisschen Anna steckt in jedem von uns", so Todd Sprodek.

Der Streamingdienst Netflix und der Sender HBO planen bereits, die Geschichte zu verfilmen.