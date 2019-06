Anklage gegen rechtsextreme Terrorgruppe "Revolution Chemnitz"

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat nach Medienberichten Anklage gegen acht Mitglieder einer mutmaßlich rechten Terrorgruppe erhoben. Konkret geht es um eine Gruppe mit dem Namen "Revolution Chemnitz". Die Polizei hat die Verdächtigen bereits im vergangenen Herbst kurz vor dem Tag der Deutschen Einheit festgenommen. Sie sollen nach Informationen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" Anschläge in Deutschland geplant haben. Ihr Ziel sei es gewesen, in Berlin einen bürgerkriegsartigen Aufstand anzuzetteln. Dabei wollten sie es so aussehen lassen, als steckten linke Gruppen dahinter. Sechs der Angeklagten sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Bei ihnen handelt es sich nach Angaben der Justiz um führend Köpfe der Skinhead-, Hooligan- und Neonazi-Szene im Raum Chemnitz.