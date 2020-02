Der Fall Assange

Julian Assange gründet 2006 die Enthüllungsplattform Wikileaks. Bis heute wurden nach eigenen Angaben mehr als 10 Millionen geheime Dokumente über Kriege, Geheimdienste und Korruption veröffentlicht.

In den Jahren 2010 und 2011 veröffentlicht Wikileaks hunderttausende Dokumente von US-Botschaften. Darin sind auch Details über das Vorgehen der USA im Irak und in Afghanistan enthalten sowie über das Gefangenenlager Guantanamo. Quelle ist unter anderem der damals im Irak stationierte Soldat Bradley Manning, heute Chelsea Manning. Sie wird 2013 zu langjähriger Haft verurteilt, von US-Präsident Barack Obama nach vier Jahren aber vorzeitig begnadigt. Seit März 2019 sitzt sie allerdings erneut in Beugehaft. Damit soll eine Aussage gegen Wikileaks erzwungen werden.

Vergewaltigungsvorwürfe in Schweden

Im August 2010 wird in Schweden Haftbefehl gegen Assange erlassen, kurze Zeit später aber wieder aufgehoben. Grund ist der Vorwurf, dass Assange bei einem Besuch in Schweden zwei Frauen sexuell genötigt und vergewaltigt haben soll.

Im Dezember 2010 wird der Haftbefehl erneuert. Daraufhin wird Assange von der britischen Polizei festgenommen und gegen Kaution wieder freigelassen. Er darf Großbritannien nicht mehr verlassen, da Schweden die Auslieferung forderte. Assange weist die Vorwürfe als politisch motiviert zurück.

Flucht in die Londoner Botschaft Ecuadors

Im Juni 2012 steht fest, dass Assange nach Schweden ausgeliefert werden darf. Ein Einspruch des Wikileaks-Gründers gegen eine entsprechende Gerichtsentscheidung wurde abgelehnt. Daraufhin flüchtet er in die ecuadorianische Botschaft in London und beantragt politisches Asyl. Seine Angst ist, dass er von Schweden weiter in die USA ausgeliefert wird.

Im Januar 2018 wird Assange ecuadorianischer Staatsbürger und erhält diplomatischen Status. Ziel ist die Ausreise in das südamerikanische Land. Britische Behörden verweigern das jedoch.

Im Laufe des Jahres verschlechtert sich das Verhältnis zwischen Assange und seinen Gastgebern. Ecuador findet heraus, dass sich Assange in der Botschaft auch in den Mailverkehr der Diplomaten gehackt hat. Zudem habe er sich nicht an die Absprache gehalten, keine politischen Botschaften ins Netz zu stellen, so der Vorwurf. Die Folge: Ihm wird der Internetanschluss gekappt.

Festnahme in Botschaft

Im April 2019 wird Assange von der britischen Polizei in der Londoner Botschaft von Ecuador festgenommen. Das wurde möglich, weil Ecuador ihm das Asylrecht zuvor entzogen hatte. Festgenommen wird er mit der Begründung, dass die Flucht in die Botschaft ein Verstoß gegen die Kautionsauflagen sei. Er wird deswegen zu einem knappen Jahr Gefängnis verurteilt. Die Strafe sitzt er im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh im Osten Londons ab.

Anklage in den USA

Das US-Justizministerium gibt kurz nach der Festnahme bekannt, was Assange in den USA vorgeworfen wird: Verschwörung mit der Whistleblowerin Chelsea Manning. Konkret: Hilfe beim Passwort-Knacken für ein Computernetzwerk im Pentagon. Bei einer Verurteilung drohen maximal fünf Jahre Haft.

Die USA verschärften im Mai 2019 jedoch ihre Anklage gegen Assange. Aus einem Anklagepunkt wurden 18. Bei einer Verurteilung drohen nun bis zu 175 Jahre Haft.

Foltervorwürfe gegen Großbritannien

Im November 2019 stellt Schwedens Justiz die Ermittlungen gegen Assange wegen des Verdachts der Vergewaltigung ein. Im selben Monat meldet sich der UN-Sonderberichterstatter zum Thema Folter im Fall Assange zu Wort. Der Wikileaks-Gründer zeige bereits seit Mai Anzeichen von "psychischer Folter", erklärt Nils Melzer. Den britischen Behörden wirft er vor, sich nicht um den Zustand von Assange zu kümmern. Melzer kritisiert die Haftbedingungen: Assange werde im Gefängnis überwacht und isoliert. Außerdem habe er keinen Zugang zu Dokumenten und seinen Anwälten.

Der Gesundheitszustand des Wikileaks-Gründers rückt weiter in den Fokus der Öffentlichkeit, nachdem mehr als 60 Ärzte in einem Schreiben an das britische Innenministerium die Verlegung in eine Klinik fordern. Die Mediziner bringen sogar die Möglichkeit ins Spiel, dass Assange im Gefängnis sterben könnte.

Im Februar 2020 fordern mehr als 130 Politiker, Künstler und Journalisten die Freilassung von Assange. Großbritannien solle den Wikileaks-Gründer aus medizinischen und menschenrechtlichen Gründen sofort aus der Haft entlassen. Zu den Unterzeichnern der Erklärung gehören unter anderen zehn ehemalige Bundesminister wie der frühere Außenminister Sigmar Gabriel (SPD), der Enthüllungsjournalist Günter Wallraff und die Schriftstellerin Elfriede Jelinek.

Redaktion: Mario Demuth