Indien will illegale Einwanderer legalisieren - vorausgesetzt, sie sind keine Muslime. Nicht nur Vertreter der 200 Millionen indischen Muslime gehen deswegen auf die Straßen. Dort steigt die Zahl der Toten.

Große Wut herrscht beispielsweise auf den indischen Innenminister: Der bezeichnet muslimische Einwanderer als "Termiten" und will sie "wegspülen". Allein am Freitag starben in Indiens großem Nord-Staat Uttar Pradesh elf Menschen bei Protesten - darunter ein achtjähriger Junge, der bei einer Panik ums Leben kam. Über 20 Menschen sind mittlerweile ums Leben gekommen.

Silke Diettrich vom ARD-Studio Südasien erklärt in ihrem Hörfunk-Feature, warum das Gesetz der rechtspopulistischen Regierungspartei BJP auch vielen Hindus Angst macht: