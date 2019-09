Bundeskanzlerin Angela Merkel, der britische Premierminister Boris Johnson und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben in einer gemeinsamen Erklärung den Iran für die Luftangriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien verantwortlich gemacht.

Es gebe "keine andere plausible Erklärung" für die Attacken, erklärten die drei Staats- und Regierungschefs am Montag bei einem Treffen im Vorfeld der UN-Generaldebatte in New York. Sie warnten Teheran vor einer weiteren "Provokation".

Sie riefen den Iran zugleich auf, sich zu Verhandlungen über sein Atomprogramm bereitzuerklären.

Bisher haben nur die USA und Saudi-Arabien den Iran direkt mit den Angriffen in Verbindung gebracht, für die die jemenitischen Huthi-Rebellen die Verantwortung übernommen hatten.

"Für uns ist klar, dass der Iran die Verantwortung für den Angriff trägt" Gemeinsame Erklärung von Merkel, Macron, Johnson

Die Angriffe auf die Ölanlagen "mögen gegen Saudi-Arabien gerichtet gewesen sein, aber sie betreffen alle Staaten und erhöhen das Risiko eines schwerwiegenden Konflikts", hieß es in der Erklärung von Angela Merkel, Boris Johnson und Emmanuelle Macron. Vor diesem Hintergrund forderten sie eine diplomatische Lösung der Krise im Persischen Golf.

US-Außenminister Mike Pompeo dankte den drei Staats- und Regierungschefs auf Twitter für die "Deutlichkeit", mit der sie die "alleinige Verantwortung des Iran" an den Attacken auf Saudi-Arabien benannt hätten. Dies werde die "Diplomatie und die Sache des Friedens" stärken, schrieb Pompeo.

Iran weist jede Verantwortung von sich

Der Iran bestreitet jegliche Beteiligung. Deutschland, Großbritannien und Frankreich fordern den Iran in der Erklärung auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Es sei an der Zeit, dass das Land weitreichende Gespräche über sein Atomprogramm sowie Sicherheitsfragen in der Region akzeptiere.

Trifft Trump am Dienstag Ruhani?

Der Konflikt mit dem Iran wird auch Thema bei der am Dienstag beginnenden UN-Vollversammlung sein. Der amerikanische Präsident Donald Trump schloss am Montag ein bilaterales Treffen mit dem iranischen Staatschef Hassan Ruhani am Rande der Debatte nicht aus. Der französische Staatschef Emmanuel Macron hatte zuvor gesagt, er wolle Trump und Ruhani in persönlichen Gesprächen zu einem bilateralen Treffen bewegen.