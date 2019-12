Angriff auf jüdischen Laden in USA wird als Terrorfall behandelt

Die US-Behörden behandeln den Angriff auf einen jüdischen Laden bei New York als Terrorfall. Die Hinweise deuteten auf ein Hass-Verbrechen hin, hat der Generalstaatsanwalt von New Jersey gesagt. Antisemitismus und eine Abneigung hätten es ausgelöst. Ermittler seien dabei, die Proilfe der Verdächtigen in Online-Netzwerken zu untersuchen. Anfang der Woche hatten zwei Schützen drei Zivilisten in dem Geschäft und davor einen Polizisten getötet. Die Verdächtigen kamen bei einer Schießerei mit der Polizei ums Leben.