Angreifer auf norwegische Moschee legt Geständnis ab

Eine Woche nach dem Angriff auf eine Moschee bei Oslo hat der 21 Jahre alte Tatverdächtige die Attacke zugegeben. Er habe sich aber nicht schuldig zu den Vorwürfen des Terrorismus und Mordes bekannt, sagt der Staatsanwalt. Details etwa zum Motiv des Mannes wollte er nicht nennen. Der Angreifer war am Samstagabend vor einer Woche mit zwei Schrotflinten und einer Pistole in die Moschee eingedrungen, konnte aber überwältigt werden bevor jemand verletzt wurde. In seiner Wohnung fand die Polizei später die Leiche seiner 17-jährigen Stiefschwester.