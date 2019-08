An der A8: TV-Darsteller Ingo Kantorek und seine Frau sterben bei Unfall

Bei einem Unfall auf einem Parkplatz an der A8 bei Sindelfingen sind der TV-Darsteller Ingo Kantorek und seine Frau ums Leben gekommen. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei. Kantorek spielte in der Reality-Soap "Köln 50667" bei RTL II die Hauptrolle des Bikers Alex Kowalski. Der Unfall passierte bereits in der Nacht auf Freitag. Kantoreks Ehefrau, die am Steuer saß, soll die Kontrolle über das Auto verloren haben und gegen einen parkenden Sattelzug gestoßen sein. Kantorek war den Berichten zufolge sofort tot, seine Frau starb wenig später im Krankenhaus.