Amtsenthebungsverfahren gegen Trump eingeleitet

Im US-Kongress in Washington ist das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump formell eingeleitet worden. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, unterzeichnete in einer Zeremonie die Anklageschrift. Danach wurde das Papier an den Senat weitergeleitet, wo die Eröffnungssitzung zu dem Verfahren stattfinden soll. In der Parlamentskammer ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich, um den Präsidenten seines Amtes zu entheben. Das aber ist unwahrscheinlich, weil Trumps Republikaner dort die Mehrheit haben.