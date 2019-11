per Mail teilen

Bei den landesweiten Protesten im Iran sind in den vergangenen Tagen offenbar mindestens 115 Menschen getötet worden. Das hat Amnesty International mitgeteilt. Die Menschenrechtsorganisation schätzt aber, dass die Zahl weitaus höher liegt und will deshalb weitere Untersuchungen in Auftrag geben. Hintergrund der Proteste ist die Erhöhung der Benzinpreise.