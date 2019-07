Amazonaswald wird weiter abgeholzt

Im brasilianischen Regenwald sind in diesem Jahr 2.300 Quadratkilometer abgeholzt worden - so viel wie seit drei Jahren nicht mehr. Das berichtet eine brasilianische Tageszeitung und beruft sich auf Satellitendaten aus der Weltraumforschung. Allein im Juni seien doppelt so viele Bäume gefällt worden wie im Monat davor. Die vergangene und die aktuelle Regierung in Brasilia unternehmen wenig zum Schutz des Regenwaldes - der amtierende Präsident Jair Bolsonaro will sogar Schutzgebiete und Reservate für die Landwirtschaft öffnen.