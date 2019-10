Amazonas-Synode: Papst prangert Geldgier an

per Mail teilen

Papst Franziskus hat im Zusammenhang mit den Brandrodungen im Amazonas-Regenwald Geldgier angeprangert. Zum Auftakt der Amazonas-Synode im Vatikan warnte Franziskus vor neuen Kolonialismen. Bei der Synode geht es in den kommenden drei Wochen aber nicht nur um den Klimaschutz, sondern auch um den Zustand der katholischen Kirche in Südamerika. Franziskus rief dazu auf, neue Wege zu beschreiten. Die Berufung der Kirche dürfe nicht von der Angst erstickt werden, den Status quo zu verteidigen. Ein Thema bei der Synode ist, ob indigene Familienväter in Südamerika Priester werden dürfen. Die Kritiker sehen das als Angriff auf das Zölibat.