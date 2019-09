per Mail teilen

Heute beginnt ein Amazonas-Gipfel im kolumbianischen Leticia. Bei dem regionalen Gipfeltreffen soll es um die schweren Waldbrände gehen, die derzeit im Amazonasgebiet wüten.

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat seine geplante Teilnahme an dem Gipfel abgesagt. Bolsonaro müsse sich auf einen für nächste Woche anberaumten medizinischen Eingriff vorbereiten, sagte ein Regierungssprecher. Die Regierung in Brasilien erwägt demnach, einen Stellvertreter zu dem Gipfel nach Kolumbien zu schicken oder um eine Verschiebung des Treffens zu bitten.

SWR-Korrespondent Ivo Marusczyk beantwortet im Audio: Welche Erwartungen verbinden Sie mit dem Gipfel? Ist Bolsonaros Erkrankung nur vorgeschoben? Und: Brennt der Regenwald immer noch?

Dauer 1:59 min Was bringt der Amazonas-Gipfel? SWR-Korrespondent Ivo Marusczyk beantwortet im Audio: Welche Erwartungen verbinden Sie mit dem Gipfel?Ist Bolsonaros Erkrankung nur vorgeschoben? Brennt der Regenwald immer noch?

Pakt für das Amazonas-Gebiet - mit Hilfe der Weltgemeinschaft

Ein Pakt für das Amazonas-Gebiet ist das Ziel des Gipfeltreffens. Die Präsidenten von Kolumbien, Peru, Bolivien, Ecuador und Suriname treffen sich in Leticia, einer Grenzstadt mitten im Amazonas-Urwald.

Der Pakt soll konkrete Maßnahmen zum Schutz des größten Regenwaldes der Welt beinhalten und er soll die ganze Weltgemeinschaft aufrufen, ihren Teil zum Erhalt des Amazonas-Waldes beizutragen.

Ein echter Durchbruch ist trotzdem nicht zu erwarten, denn der wichtigste Akteur fehlt in Leticia - Brasiliens Präsident Bolsonaro lässt sich nur per Video zuschalten.

Bolsonaro will sich von niemandem reinreden lassen

In Brasilien liegen 60 Prozent des Amazonas-Regenwaldes und die Zahl der Waldbrände war zuletzt vor allem in Brasilien und Bolivien enorm gestiegen. In beiden Ländern ist es offizielle Regierungspolitik, die Erträge der Agrarwirtschaft zu steigern.

Bolsonaro musste zuletzt einige Zugeständnisse machen, zum Beispiel ist das Abbrennen von Feldern und Weideland im Amazonas-Gebiet im Moment verboten. Doch grundsätzlich bleibt Bolsonaro dabei, dass er sich von niemanden reinreden lassen will, was im brasilianischen Teil des Amazonas-Gebiets passiert. Das gehe nur die Brasilianer etwas an.