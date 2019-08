Amazon lässt deutsche Sprachaufzeichnungen des digitalen Assistenten Alexa unter anderem in Heimarbeit in Polen auswerten. Es seien entsprechende Zeitarbeitsstellen ausgeschrieben gewesen, berichtet die "Welt am Sonntag". Amazon verwies auf Sicherheitsvorschriften. Es sei zum Beispiel verboten, die Aufzeichnungen in der Öffentlichkeit anzuhören. Dem Konzern geht es nach eigenen Angaben darum, die Qualität der Spracherkennung zu verbessern.