Der Online-Versandhändler Amazon darf in der Suchmaschine Google bekannte Markennamen nicht dafür nutzen, um Kunden zu Angeboten der Konkurrenz zu locken. Der Bundesgerichtshof gab in einem Grundsatzurteil dem mittelfränkischen Outdoor-Ausrüster Ortlieb recht. Dieser hatte sich dagegen gewehrt, dass Kunden bei einer Suchanfrage nach "Ortlieb Fahrradtaschen" bei Amazon landen. Der Versandhändler zeige dann aber auch Angebote anderer Hersteller. Dadurch werde das Markenrecht von Ortlieb verletzt, urteilte der BGH. Der Hersteller von Fahrrad-Gepäcktaschen und -Rucksäcken selbst bietet keine Produkte über Amazon an.