Altmaier will Mittelstand in Konjunkturflaute stärken

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland stärken. Dazu hat er in Hannover ein Papier vorgelegt, in dem er vorschlägt, die Belastungen der mittelständischen Unternehmen durch Steuern, Sozialabgaben und Bürokratie zu verringern. Außerdem will er gegen den Fachkräftemangel vorgehen und die Betriebe bei der Digitalisierung unterstützen. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag sprach von richtigen Akzenten die Altmaier setze. Immerhin stellten die kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland rund 60 Prozent der Arbeitsplätze.