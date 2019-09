Altmaier verspricht Hilfe für Kohleregionen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat in Aussicht gestellt, dass es am Ende des mit dem Kohleausstieg verbundenen Strukturwandels mehr Arbeitsplätze gebe als zuvor. Der Ausstieg aus der Kohle dürfe nicht auf dem Rücken der betroffenen Beschäftigten und deren Familien ausgetragen werden, sagte Altmaier im Bundestag. Deshalb will die Bundesregierung den Kohleregionen Hilfen in Höhe von 40 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Deutschland will bis 2038 durch den Ausstieg aus dem Kohlestrom den CO2-Ausstoß um ein Drittel senken. Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer sagte, es sei ein Armutszeugnis, dass die Bundesregierung bis jetzt kein Gesetz zum Kohleausstieg vorgelegt habe.