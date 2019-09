Die Bundesregierung will offenbar die Meisterpflicht wieder einführen - zumindest in einigen Berufen. Seit 2004 waren in vielen Berufen keine besonderen Qualifikationsnachweise mehr nötig, um sich selbständig zu machen. Das soll sich teilweise wieder ändern.

Für ein Dutzend Berufe könnte in Zukunft der Meisterbrief wieder Voraussetzung sein, um einen Betrieb zu gründen. Der Koalitionsvertrag sehe vor, das für bestimmte Berufe zu prüfen, sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in einem Interview mit Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Eine entsprechende Gesetzesvorlage könne noch im September beschlossen und bis Jahresende umgesetzt werden. Dauer 0:35 min Was bedeutet Meisterpflicht? Die Bundesregierung will in einigen Handwerksberufen offenbar die Meisterpflicht wieder einführen. 2004 wurde diese Pflicht aufgehoben, seitdem ist es auch möglich, ohne Meisterprüfung einen Betrieb zu gründen. Treffen im Wirtschaftsministerium Am Montag will Altmaier mit den zuständigen Vertretern der Koalition über eine Reform der Meisterpflicht sprechen. Bei Berufen, für die besonders qualifiziertes Personal nötig sei oder auch jene, die als Kulturgut schützenswert seien, könnte der Meisterbrief künftig wieder verpflichtend werden. "Die geplanten Korrekturen ermöglichen wieder mehr Ausbildung, mehr Qualifikation, mehr Qualität, mehr Gewährleistungs- und Verbraucherschutz" Peter Wollseifer, Handwerkspräsident Im Zuge der großen Handwerksreform im Jahr 2004 war die Meisterpflicht für 52 Berufe aufgehoben worden. Viele Berufsverbände hatten sich jedoch für eine Rückkehr zur Meisterpflicht stark gemacht. Handwerkspräsident Peter Wollseifer begrüßte die Reformpläne für die Meisterpflicht. Sie würden wieder mehr Qualifikation und mehr Qualität ermöglichen.