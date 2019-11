Altmaier stellt überarbeitete Industriestrategie vor

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will deutsche Technologiefirmen besser vor Übernahmen aus dem Ausland schützen. Dafür soll die Außenwirtschaftsverordnung geändert werden, berichtet die DPA. Für Anteilskäufe oder Übernahmen aus dem Nicht-EU-Ausland soll es künftig eine Meldepflicht geben. Außerdem will Altmaier dem Staat die Möglichkeit verschaffen, sich selbst vorübergehend an Unternehmen zu beteiligen, wenn deutsche Spitzentechnologie ins Ausland abzuwandern droht. Seine neue Industrie-Strategie will der Minister am Freitag vorstellen.