per Mail teilen

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) geht davon aus, dass die deutsche Klimaschutz-Politik der letzten Jahre wirkt. Der Rückgang der Kohlendioxidbelastung sei die Bestätigung dafür, so Altmaier in der "Bild"-Zeitung. Eine vorläufige Auswertung der Denkfabrik Agora Energiewende hatte ergeben, dass der CO2-Ausstoß in Deutschland überraschend kräftig gesunken ist.