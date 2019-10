Altmaier: Artenschutz zugunsten von Windkraft lockern

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will beim Windkraftausbau offenbar die Regelungen für den Artenschutz lockern - dafür solle Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) sorgen. Das berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf ein Papier des Ministers. Demnach macht sich Altmaier auch dafür stark, dass Windräder in einem Mindestabstand von 1.000 Metern zu einer Wohnsiedlung gebaut werden dürfen. Zur Begründung heiße es, ein Ökostrom-Anteil von 65 Prozent könne bis zum Jahr 2030 nur erreicht werden, wenn für Windenergieprojekte mehr Akzeptanz und Rechtssicherheit geschaffen werde. Altmaier will das Papier am Montag seinen Ministerkollegen vorlegen.