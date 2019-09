Altersarmut ist nach aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts in Westdeutschland ein größeres Problem als in Ostdeutschland. Demnach waren im Westen gut vier Prozent der Rentner auf soziale Grundsicherung im Alter angewiesen. Im Osten waren es dagegen nur etwas mehr als zwei Prozent. Als Grund dafür hat das Bundesamt angegeben, dass Frauen in der DDR häufiger berufstätig waren als Frauen in der alten Bundesrepublik.