Einer der Alternativen Nobelpreise geht in diesem Jahr an die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Das hat die Right Livelihood Stiftung in Stockholm bekanntgegeben.

Die Stiftung nannte Greta Thunberg eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Zivilgesellschaft. Sie zeige, dass jeder Mensch die Kraft habe, politisch etwas zu verändern. Außerdem habe sie vielen Menschen zu der Einsicht verholfen, dass ein "Weiter so" ganz sicher in die Klimakrise führe. Dauer 1:10 min "International bekannte Ikone" Carsten Schmiester berichtet. Drei weitere Preisträger Außer Thunberg werden drei weitere Preisträger ausgezeichnet: die Menschenrechtsaktivistin Aminatu Haidar aus der Westsahara, die chinesische Frauenrechtlerin Guo Jianmei sowie der brasilianische Ureinwohner Davi Kopenawa und seine Vereinigung Hutukara Yanomami. Beim Alternativen Nobelpreis handelt es sich um den Right Livelihood Award. Dieser ist mit umgerechnet rund 94.000 Euro verbunden und wird am 4. Dezember in einer feierlichen Zeremonie in Stockholm überreicht. Das Preisgeldst für die Arbeit der Geehrten bestimmt. Preis wird seit 1980 verliehen Der Preis wird seit 1980 und damit in diesem Jahr zum 40. Mal verliehen. Die Auszeichnung wurde von dem deutsch-schwedischen Publizisten Jakob von Uexküll ins Leben gerufen. Sie soll Menschen unterstützen, die weltweite Probleme wie Armut und Umweltzerstörung bekämpfen.