Pflegebedürftige und ihre Angehörigen müssen nach einer Studie einen immer größeren Anteil an Pflegekosten selbst bezahlen: Deutschlandweit sind es mittlerweile 693 Euro pro Monat.

Eine Auswertung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt: In Baden-Württemberg müssen Heimbewohner für die Pflege im Durchschnitt aktuell knapp 950 Euro im Monat selbst bezahlen, das sind 15 Prozent mehr als 2018. Damit ist der Pflege-Eigenanteil in Baden-Württemberg der bundesweit höchste. In Rheinland-Pfalz liegt der Pflege-Eigenanteil bei 700 Euro monatlich und damit 16 Prozent höher als letztes Jahr. Ausgewertet wurden Daten des Verbands der Ersatzkassen zum 1. Januar 2018 und zum 1. Juli 2019.

Eigenanteil für Pflegekosten im Osten niedriger

Vor allem in den ostdeutschen Ländern ist der jeweilige Eigenanteil für die Pflege stark gestiegen. Am meisten erhöhte er sich in Mecklenburg-Vorpommern. Laut der IW-Studie liegt er aktuell bei mehr als 500 Euro, das sind fast 80 Prozent mehr als 2018. In Sachsen-Anhalt müssen Pflegebedürftige und ihre Angehörigen dieses Jahr 76 Prozent mehr bezahlen. Trotzdem sind die Sätze dort immer noch deutlich niedriger als der Bundesdurchschnitt. So liegt der Pflege-Eigenanteil in Thüringen bei knapp 350 Euro.

Kosten steigen durch mehr schwer pflegebedürftige Menschen in Heimen

Der Pflege-Eigenanteil steigt unter anderem, weil immer mehr Menschen mit hohen Pflegegraden in den Heimen versorgt werden und auch weil die Pflegekräfte mehr verdienen. Die Pflegeversicherung trägt, anders als die Krankenversicherung, nur einen Teil der Kosten. Zum Pflege-Eigenanteil kommen Kosten für Unterkunft und Essen – insgesamt zahlen die Pflegebedürftigen bundesweit im Durchschnitt 1.900 Euro aus eigener Tasche. Etliche Experten fordern, dass die Finanzierung anders geregelt wird. Gesundheitsminister Spahn will bis Mitte kommenden Jahres einen entsprechenden Vorschlag vorlegen.