Die Türen der Stasi barsten, ihre Riegel brachen und Vertuscher wurden gestoppt - 30 Jahre ist es her, dass die Unterdrückten, lange währendes Unrecht beendeten. Jetzt hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ihre Leistung gewürdigt.

Am Mittwoch vor 30 Jahren hatten DDR-Bürger in Berlin durch ihr Eindringen verhindert, dass dort weiterhin Stasi-Akten vernichtet wurden. Ähnliche Aktionen gab es auch in Erfurt, Rathenow, Suhl, Rostock und anderen Städten der DDR.

"Tiefe Einblicke in die Mechanismen einer Diktatur"

Steinmeier sagte am Mittwoch bei einem Besuch im Archiv der Stasi-Unterlagenbehörde in Berlin, diese Bürger hätten Demokratiegeschichte geschrieben - mit einem "zutiefst demokratischen Akt".

Hauptstadtkorrespondentin Birgit Schmeitzner war dabei:

Dauer 1:29 min "Grundstein einer glaubwürdigen Aufarbeitung" 30 Jahre Erstürmung Stasi-Zentrale: Steinmeier würdigt die Beteiligen.

Die Konfrontation mit der eigenen Geschichte sei für viele DDR-Bürger und Regime-Opfer oft "sehr schmerzhaft" gewesen, stellte Steinmeier klar. Aber: "Der Öffnung der Stasi-Akten verdanken wir tiefe Einblicke in die Mechanismen einer Diktatur." Das Modell der Stasi-Unterlagen-Behörde sei weltweit einzigartig.

"Wir sind in die Gebäude und haben sie besetzt"

Eine derjenigen, die damals die Stasi-Zentrale in Berlin besetzten, ist Tely Bünchner. "Wir mussten in die Archive, da die Unterlagen dort uns ganz persönlich betrafen", erzählt die Zeitzeugin.

Die damals 29-Jährige und viele ihrer Freundinnen waren in Aufruhr: Vielerorts waren Stasi-Mitarbeiter drauf und dran, sensible Akten über die DDR-Bürger zu vernichten.

Am 15. Januar 1990 drangen dann Tausende Menschen in die Berliner Zentrale des Ministeriums für Staatssicherheit ein. Was mit den Unterlagen geschehen sollte, war damals umstritten.

Erich Honecker war als DDR-Staatsratschef längst zurückgetreten, die Macht der DDR gebrochen. "Wir sind in die Gebäude und haben sie besetzt, damit das geschehene Unrecht nicht verschwindet". Ein Stück deutscher Geschichte blieb so erhalten.