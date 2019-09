Italien sperrt Alpental wegen drohendem Gletscher-Absturz

Weil ein Gletscher in den Alpen zu schnell schmilzt, haben die Behörden in Italien die Zufahrt zu einem Tal komplett gesperrt. Ein Sprecher des Ferienortes Courmayeur im Aostatal sagte, dass dabei niemand in Sicherheit gebracht werden musste. Der Weg ins Val Farret würde vor allem von Besitzern von Sommerhäusern benutzt. Ein riesiger Gletscher im Mont-Blanc-Massiv bewegt sich mit etwa einem halben Meter am Tag bergab. Ein etwa 250.000 Kubikmeter großes Stück Eis droht abzubrechen - das ist so viel wie das Fassungsvermögen eines großen Zeppelins.

Dauer 0:34 min Gletscher droht Abzustürzen Am Mont-Blanc droht ein Gletscher abzustürzen, das Aostatal ist gefährdet.