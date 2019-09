per Mail teilen

Am Rande der UN-Generalversammlung trifft sich heute zum ersten Mal die "Allianz der Multilateralisten". Ein Netzwerk, erdacht von Außenminister Maas. FDP-Außenpolitiker Graf Lambsdorff lobt den Vorstoß.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) plant mit etwa 50 Außenministern aus aller Welt eine intensivere Zusammenarbeit. Diese "Allianz der Multilateralisten" will sich mit globalen Themen wie etwa Migration, Klimawandel und Digitalisierung beschäftigen.

Aufgaben gibt es genug

Der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff sagte im SWR zu der neuen Allianz: "Es war so lange Wolkenschieberei, wie nichts Konkretes passiert ist. Wenn das jetzt inhaltlich aufgefüllt wird, kann was draus werden." Als Aufgaben der Allianz sieht Graf Lambsdorff vor allem die multilaterale Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen, eine Reform der Welthandelsorganisation und die Klima-Frage.

Keine Konkurrenz zu den UN

Die Allianz wie ein lockeres Netzwerk anzulegen, hält Graf Lambsdorff für richtig: "Was wir nicht wollen, ist eine Konkurrenzveranstaltung zu den Vereinten Nationen." Man brauche Länder, die innerhalb der UN für Multilateralismus eintreten.

Allerdings wünscht sich Graf Lambsdorff noch eine Art vorgelagertes Sekretariat: "Eine Art Geschäftsstelle, in der die Ideen gesammelt werden, in der Projekte entwickelt werden. Das fände ich richtig und das sollte Maas noch aufs Gleis setzen."