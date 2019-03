per Mail teilen

In Algerien will der schwer kranke Staatschef Abdelaziz Bouteflika im April erneut zu Wahlen antreten. Viele Algerier empfinden das als Provokation oder als Vorwand, einer Machtübernahme durch das Militär den Weg zu bereiten.

Algerien stehen heute weitere Demonstrationen gegen eine fünfte Amtszeit von Staatschef Bouteflika bevor. In mehreren Städten des Landes wurde zu Protestmärschen nach dem Freitagsgebet aufgerufen. Der größte Protestzug wird in der Hauptstadt Algier erwartet.

Europa kann sich auf Flüchtlinge aus Algerien einstellen, meint Nordafrika-Korrespondent Stefan Ehlert. Das Regime habe die Absicht, das Land gegen die Wand zu fahren, um den Weg für das Militär frei zu machen.



Bouteflika ist schwer krank

Bereits in den Vorwochen kam es zu Protest, weil sich viele Algerier durch den 82-jährigen Bouteflika nicht mehr gut regiert fühlen und seine Kandidatur bei der Wahl am 18. April ablehnen. Viele Menschen fordern zudem einen grundlegenden Systemwandel und eine Eindämmung der Korruption.

Das Lager des Präsidenten ist zunehmend isoliert, weil auch Wirtschaftsgrößen und Mitglieder der Regierungspartei auf Distanz gehen zu weiteren fünf Jahren Bouteflika. Er regiert seit 20 Jahren und ist schwer krank. Seit dem 24. Februar wird er in der Schweiz behandelt.

Am Donnerstag wurde in seinem Namen verbreitet, sein Gesundheitszustand habe sich verbessert. Der Präsident warnte Agenturmeldungen zufolge davor, dass Kräfte aus dem In- oder Ausland die Unzufriedenheit ausnutzen und Chaos stiften könnten.