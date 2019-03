Algerien: Streiks aus Protest gegen Präsident Bouteflika

In Algerien sind zahlreiche Menschen aus Protest gegen Präsident Abdelaziz Bouteflika in einen Streik getreten. In der Hauptstadt Algier blieben laut Medienberichten viele Läden geschlossen. Betroffen seien aber auch große staatliche sowie private Unternehmen. In Algerien kommt es seit mehr als drei Wochen immer wieder zu Protesten gegen Bouteflika. Diese richten sich gegen eine weitere Präsidentschaftskandidatur des 82-Jährigen. Er ist bereits seit 20 Jahren an der Macht und gesundheitlich stark angeschlagen.