Aldi kassiert offenbar künftig für Obsttüten

In der Debatte über Plastikmüll will der Branchenriese Aldi jetzt offenbar gegensteuern. Dünne Plastiktüten für Obst und Gemüse sollen künftig einen Cent kosten, berichtet die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf Firmenkreise. Laut Bundesumweltministerium wurden im

vergangenen Jahr in Deutschland mehr als drei Milliarden der dünnen Obsttüten verbraucht. Das ist zwar weniger als 2017, aber mehr als in den Jahren 2015 und 2016. Grund für den Anstieg sei unter anderem, dass Kunden ihre Einkäufe in die dünnen Tüten packen, seitdem Kunststoff-Tragetaschen kostenpflichtig sind.