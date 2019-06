Seit 2017 lief der Online-Handel in China bereits, jetzt hat die Discounter-Kette Aldi Süd in Shanghai ihre ersten beiden chinesischen Filialen eröffnet. Zunächst sollen die beiden stationären Geschäfte getestet werden, um den chinesischen Markt zu verstehen. Nach Medienberichten plant Aldi allein noch in diesem Jahr, zehn Märkte in China zu eröffnen. Das Unternehmen aus Mülheim ist nach eigenen Angaben mit mehr als 6200 Filialen in 11 Ländern aktiv.