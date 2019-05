Ein Drittel der BW-Kliniken insolvenzgefährdet

Insolvenzbedrohte Krankenhäuser BW

Stuttgart – Den Krankenhäusern in Baden-Württemberg geht es wirtschaftlich schlecht. Das geht aus dem heute vorgestellten Krankenhaus-Rating-Report des RWI - Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Essen hervor. Reinhard Nürnberg Nur etwas über der Hälfte der Krankenhäuser in Baden-Württemberg befindet sich in einem wirtschaftlich soliden Zustand. Ein Drittel ist sogar von Insolvenz bedroht. Die restlichen 15 Prozent kommen gerade noch zurecht. Damit steht Baden-Württemberg im Vergleich der Bundesländer mit deutlichem Abstand auf dem letzten Platz. Das ist das Fazit der Wirtschaftsforscher des RWI. Im Bundesdurchschnitt sind vergleichsweise 12 Prozent der Krankenhäuser von Insolvenz bedroht. Der grüne baden-württembergische Gesundheitsminister Manne Lucha macht für den Missstand Mängel in der Betriebskostenfinanzierung der Krankenhäuser im Lande verantwortlich. Die schlechten Ergebnisse ließen sich weder durch die Krankenhausstruktur des Landes noch durch ungenügende Förderung erklären. Bei der Invetitionsförderung nehme Baden-Württemberg bundesweit eine Spitzenstellung ein, so Lucha.