Nach wochenlangem Wahlkampf sind in Sachsen 3,3 Millionen Menschen aufgerufen ein neues Parlament zu wählen. Alle Informationen zur Landtagswahl in Sachsen finden Sie im News-Ticker von SWR Aktuell.

+++ 9:50 Uhr: Ministerpräsident gibt Stimme ab +++

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat am Morgen in seinem Wahlkreis in Dresden gewählt. Ob Kretschmer weiter regieren kann, ist fraglich.

+++ 8:50 Uhr: Sonntagsfrage zur Landtagswahl +++

Der regierenden CDU mit Ministerpräsident Michael Kretschmer droht laut Umfragen ein Absturz um bis zu zehn Prozent. Laut Infratest dimap liegt die CDU bei etwa 30 Prozent. Bei den Landtagswahlen 2014 waren es noch 39,4 Prozent.

Die SPD könnte gar in die Einstelligkeit abrutschen. Die AfD liegt mit 24 Prozent an zweiter Stelle. Eine Koalition mit den Rechtspopulisten schließen jedoch alle Parteien aus.

+++ 8:00 Uhr: Landesweit öffnen die Wahllokale +++

Bis 18 Uhr haben die Wähler in Sachsen Zeit, um ihre Stimme abzugeben.