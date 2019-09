Aktionsbündnis "Wohnen ist Menschenrecht" gegründet

per Mail teilen

In Berlin ist ein Aktionsbündnis mit dem Namen "Wohnen ist Menschenrecht" gegründet worden. Es fordert einen Kurswechsel in der Wohn- und Mietenpolitik. Das bedeutet konkret eine wirksame Mietpreisbremse ohne Ausnahmen, mehr Sozialwohnungsbau und eine Regulierung von Grundstückspreisen. Die Angst vor Mieterhöhungen und Kündigungen wachse, hieß es bei der Gründungsversammlung. 650.000 Menschen seien derzeit wohnungslos. In dem Bündnis zusammengeschlossen sind unter anderem der Deutsche Mieterbund, mehrere Gewerkschaften und die Nationale Armutskonferenz.