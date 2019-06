per Mail teilen

Umweltaktivisten haben mit Aktionen für den Klimaschutz Aufsehen erregt. Vor Schottland kaperten Greenpeace-Mitglieder vorübergehend eine Ölbohrinsel, die ins offene Meer geschleppt werden sollte. In Kiel hinderten Umweltschützer zeitweise ein Kreuzfahrtschiff am Auslaufen. Die Polizei schickte ein Großaufgebot zum Hafen. 46 Aktivisten wurden in Gewahrsam genommen.