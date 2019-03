per Mail teilen

Die Hälfte des weltweit exportierten Plastikmülls stammt aus den sieben reichsten Industrieländern, darunter auch Deutschland. Das zeigt ein neuer WWF-Report zum Plastikmüll.

Allein Deutschland exportiert laut dem Bericht über zehn Prozent seines Plastikmülls. Alle G7-Staaten zusammen – die USA, Kanada, Japan, Deutschland, Italien, Frankreich und Großbritannien – führten 2016 rund 6,5 Millionen Tonnen Plastikmüll aus.

Der Müll gelangt in den meisten Fällen nach Südostasien. Dort gibt es meist kein Abfallmanagement - oder nur ein sehr schlechtes. Das sei "die Hauptquelle für den Plastikmüll in den Ozeanen" so die Umweltschützer.

Kontrolle der Müllexporte ist Ländersache

Das Bundesumweltministerium hatte Mitte Februar darauf verwiesen, dass eine strengere Kontrolle der Müllexporte Aufgabe der Bundesländer sei. Ein Exportverbot sei "weder sinnvoll noch möglich". Denn häufig handele es sich Plastikabfall um wertvolle Rohstoffe handele. Es sei aber verboten, dass die Exporte im Ausland auf Deponien landeten.

Warum es für den WWF eine weltweite Lösung geben muss, hören sie im Audio:

Der WWF fordert von den UN-Staaten, dass von 2030 an kein Plastik mehr ins Meer gelangen darf, auch keine winzigen Mikroplastik-Teilchen. Auf der nächste Woche anstehenden UN-Umweltkonferenz in Nairobi könne eine entsprechende Konvention angestoßen werden.