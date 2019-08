Kramp-Karrenbauer setzt Besuch deutscher Soldaten in Syrien und im Irak fort

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) setzt den Besuch deutscher Soldaten in Syrien und im Irak fort. Am Abend ist die CDU-Vorsitzende in der irakischen Hauptstadt Bagdad gelandet. Gestern war sie in Jordanien. Von dort aus unterstützt die Bundeswehr den internationalen Kampf gegen IS-Terroristen in Syrien und dem Irak. Der Einsatz umfasst auch die Ausbildung des irakischen Militärs. Dafür sind in der Nähe der Hauptstadt Bagdad derzeit 150 deutsche Soldaten stationiert. In gut zwei Monaten läuft der Einsatz aus. Die Union will ihn verlängern, einige SPD-Politiker lehnen das ab.