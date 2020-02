Airbus will Stellen in der Rüstung abbauen

Der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus plant einen Abbau von Arbeitsplätzen in seiner Rüstungssparte. Bis Ende kommenden Jahres sollen knapp 2.400 Stellen wegfallen, rund 800 davon in Deutschland. Das berichtet die Agentur Reuters. Grund sei, dass Airbus unter einer Auftragsflaute im Raumfahrtgeschäft und verschobenen Rüstungsprojekten leide. In der Airbus-Rüstungssparte in Deutschland arbeiten derzeit 13.000 Menschen. Standorte sind unter anderem im baden-württembergischen Ulm und in Manching in Bayern.