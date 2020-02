Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geht auf Afrika-Reise: Thema der Treffen in Südafrika und Angola in den nächsten Tagen werden unter anderem der Konflikt in Libyen und die afrikanische Energiepolitik sein.

Bundeskanzlerin Merkel wird auf ihrem Flug von einer größeren Wirtschaftsdelegation begleitet. Ziel sind intensivere Wirtschaftsbeziehungen, also neue Aufträge für deutsche Unternehmer in den Bereichen erneuerbare Energien, Müllrecycling oder Modernisierung von Kohlekraftwerken. Südafrika erzeugt seinen Strom zu 90 Prozent aus Kohle. Deutschland ist neben China für Südafrika ein wichtiger Handelspartner. Im Jahr 2018 lag das Handelsvolumen bei 17 Milliarden Euro. Dauer 0:59 min Merkel startet nach Südafrika und Angola Um welche Themen es bei der Reise von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Südafrika und Angola geht, erklärt Berlin-Korrespondentin Evi Seibert. Südafrika wichtig für Lösung des Libyen-Konflikts Südafrika übernimmt in den nächsten Wochen den Vorsitz in der Afrikanischen Union. Deswegen will Merkel auch den Konflikt in Libyen ansprechen. Die Afrikanische Union nahm bereits am Libyen-Gipfel in Berlin teil. Nach Angola reist Merkel am Freitag. Bei einem Treffen mit dem neuen Präsidenten João Manuel Gonçalves Lourenço soll es auch um den Kampf gegen Korruption gehen, kündigte die Bundesregierung vorab an. Korruptionsskandal in Angola Erst im Januar gab es einen Korruptionsskandal um die Tochter des 2017 aus dem Amt geschiedenen angolanischen Präsidenten José Eduardo dos Santos, die sich mit skrupellosen Geschäften auf Kosten des Landes bereichert haben soll. Ein internationales Netzwerk investigativer Journalisten veröffentlichte belastende Dokumente unter dem Titel "Luanda Leaks". In die Kritik geriet auch die deutsche Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), die sich mit einem 50-Millionen-Euro-Kredit für ein Unternehmen von Isabel dos Santos am System der Korruption beteiligt habe.