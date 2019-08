Im Ton daneben, in der Sache aber diskussionswürdig: In die Debatte über die Äußerungen des Schalker-Aufsichtsratschefs Tönnies hat sich jetzt der Afrikabeauftragte der Kanzlerin eingeschaltet.

Der persönliche Afrikabeauftragte der Bundeskanzlerin, der CDU-Politiker Günter Nooke, sagt, die von Clemens Tönnies angesprochenen Probleme wie das Verschwinden des Regenwaldes und das Bevölkerungswachstum auf dem afrikanischen Kontinent seien real. Darüber müsse gesprochen werden. Zugleich kritisierte er die Tonlage des Schalker Aufsichtsratschefs, der sein Amt nach massiver Kritik seit Dienstag für drei Monate ruhen lässt.

Tagesschau-Chefredakteur Kai Gniffke kommentiert die Tönnies-Äußerungen im Video:

"Um angemessene Sprache bemühen"

Sätze wie die von Herrn Tönnies, so Nooke, gegenüber mehreren Zeitungen, erschwerten leider jede konstruktive Diskussion: "Wir müssen uns alle um eine angemessene Sprache bemühen. Jeder sollte sich mit Respekt behandelt fühlen."

Tönnies hatte vergangene Woche beim Tag des Handwerks in Paderborn erklärt, statt Steuererhöhungen für den Klimaschutz einzuführen, solle man lieber Kraftwerke in Afrika bauen. Dann würden die Afrikaner aufhören Bäume zu fällen, und "wenn‘s dunkel ist, Kinder zu produzieren".

Nooke: "Geld allein reicht in Afrika nicht"

Der Regenwald schwindet: Tropenholz-Abbau in Kamerun. dpa Bildfunk picture alliance / imageBROKER

Der Afrikabeauftragte nannte den Vorschlag Kraftwerke zu errichten, unzureichend. "Es wird nicht reichen, Geld für Kraftwerke in Afrika bereitzustellen", so Nooke. In vielen afrikanischen Ländern gebe es mangelhafte Rahmenbedingungen für sichere Investitionen und zu wenig Vertrauen in viele der afrikanischen Regierungen.

Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hatte gerade erst 500 Millionen Euro für den internationalen Klimaschutz gefordert. Insbesondere für Projekte in Afrika und den Tropengebieten. Derzeit, so der Minister, würden neun von zehn Kohlekraftwerken in Afrika gebaut. Wenn alle geplanten 1.000 Kraftwerke in Afrika ans Netz gingen, sei eine Beschränkung der Erderwärmung auf 1,5 Prozent nicht mehr zu erreichen.