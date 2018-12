Afghanistan: Verteidigungs- und Innenminister ausgetauscht

per Mail teilen

In Afghanistan hat die Regierung den Verteidigungsminister und den Innenminister des Landes ausgetauscht. Hintergrund sind wiederholt schwere Angriffe auf Sicherheitskräfte. Nach Regierungsangaben muss das Parlament in Kabul den Amtsübernahmen noch zustimmen. Zuletzt hatten die radikalislamischen Taliban fast täglich Kontrollposten und Stützpunkte der afghanischen Polizei angegriffen. Hinzu kommen laut Beobachtern Berichte, wonach die US-Regierung die Hälfte ihrer 14.000 Soldaten aus Afghanistan abziehen wollen. Auch deutsche Soldaten sind in dem Land stationiert.