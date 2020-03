per Mail teilen

In Afghanistan haben sich die politischen Rivalen Aschraf Ghani und Abdullah Abdullah jeweils zum Präsidenten erklärt und eigene Vereidigungs-Zeremonien abgehalten. An Ghanis Zeremonie nahmen auch ausländische Gäste teil - als Zeichen ihrer Unterstützung. Sowohl Ghani als auch Abdullah hatten sich zum Sieger der Präsidentenwahl im September erklärt.

Der Machtkampf zwischen den beiden gilt als Symbol für das politische Chaos in Afghanistan. Beide Politiker haben außerdem einflussreiche Warlords auf ihrer Seite.