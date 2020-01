Nach dem Brand im Krefelder Zoo mit mehr als 30 getöteten Affen haben sich mehrere mögliche Verursacher bei der Polizei gemeldet. Ihre Angaben würden überprüft, sagte ein Sprecher. Brandursache waren eventuell chinesische Himmelslaternen.

Nach dem Brand im Affenhaus des Krefelder Zoos haben sich mehrere Menschen bei der Polizei gemeldet, die als Verursacher in Frage kommen. Sie seien vernommen worden. Ihre Angaben würden überprüft, sagte ein Sprecher der Polizei.

Die Polizei vermutet, dass so genannte chinesische Himmelslaternen aus Papier den Brand verursacht haben.

Mehr als 30 Affen sind bei dem Brand gestorben

Die Tiere hatten keine Chance: Nur zwei Schimpansen wurden mit Brandverletzungen gerettet, für alle anderen Affen kam jede Rettung aus dem brennenden Gebäude zu spät. Mehr als 30 Tiere sind laut der Polizei Krefeld gestorben. Um kurz nach halb eins in der Nacht war bei der Feuerwehr der Notruf eingegangen - die Flammen seien meterhoch aus dem Haus geschlagen. Gelöscht werden konnte nur von außen.

Bei einem Brand im Krefelder Zoo ist in der Nacht das Affenhaus vollständig abgebrannt. Mehr als 30 Tiere wurden dabei getötet. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Es sei sehr naheliegend, dass so genannte chinesische Himmelslaternen aus Papier den Brand verursacht hätten, sagte ein Polizeisprecher.

"Eine unfassbare Tragödie hat uns kurz nach Mitternacht überrollt. Unser Menschenaffenhaus ist bis auf das Grundgerüst niedergebrannt." Zoo Krefeld auf Facebook

Der Zoodirektor Dr. Wolfgang Dreßen erklärte, seine Mitarbeiter stünden unter Schock. Zu Tode kamen fünf Orang-Utans, ein Schimpanse, zwei Gorillas - darunter der älteste Gorilla des Zoos mit 45 Jahren - und viele kleinere Affen. Das angrenzende Freigehege der Gorillas sei vom Feuer verschont geblieben. Dort lebt eine junge siebenköpfige Gorillafamilie. Die Feuerwehr konnte auch ein Übergreifen auf andere Zoogebäude verhindern.

"Der GorillaGarten ist verschont geblieben. Kidogo und seiner Familie geht es gut." Zoo Krefeld auf Facebook

Brandursache waren eventuell chinesische Himmelslaternen

Die Polizei in Krefeld geht davon aus, dass so genannte chinesische Himmelslaternen den Brand im Krefelder Affenhaus ausgelöst haben könnten. Zeugen hätten derartige Laternen beobachtet, teilte die Polizei auf einer Pressekonferenz mit.

Himmelslaternen haben eventuell den verheerenden Brand im Affenhaus ausgelöst.

Handbeschriftete Laternen sichergestellt

Die chinesischen Himmelslaternen sind laut Polizei in Deutschland verboten, außer in Mecklenburg-Vorpommern. Auf die papierdünnen Laternen schreibt man Wünsche und zündet in ihnen eine Kerze oder Brennpaste an. Sie fliegen kilometerweit. Die Polizei hat wohl Reste von Laternen gefunden, auf denen handschriftlich Wünsche notiert sind.

Das rund 2.000 Quadratmeter große Affen-Tropenhaus wurde 1975 eröffnet. Zuhause waren dort Orang-Utans, Schimpansen, Gorillas, Krallenaffen, Epauletten-Flughunde und Vögel. Unter den toten Tieren seien auch Flughunde und Vögel, berichtete eine Sprecherin des Zoos.