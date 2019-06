AfD liegt in Brandenburg vorn

per Mail teilen

Weniger als drei Monate vor der Landtagswahl in Brandenburg ist die AfD in einer Umfrage erstmals stärkste Kraft. Sie kommt dort zurzeit auf 21 Prozent, heißt es in einer Umfrage von Infratest dimap für den Rundfunk Berlin-Brandenburg. Die regierende SPD landet demnach mit 18 Prozent auf Rang zwei, danach folgen die Grünen und die CDU mit jeweils 17 Prozent. Wenn die Befragten Brandenburgs Ministerpräsidenten direkt wählen könnten, würde sich eine Mehrheit von 48 Prozent für SPD-Amtsinhaber Dietmar Woidke entscheiden. Der AfD-Spitzenkandidat Andreas Kalbitz kommt bei dieser Frage dagegen auf eine Zustimmung von acht Prozent.