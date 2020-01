AfD kritisiert Marx und dessen Spende

Die AfD hat die Spende von 50.000 Euro des Münchner Kardinals Marx an Seenotretter kritisiert. Der stellvertretende AfD-Bundessprecher Stephan Brandner will wissen, warum Marx das Geld gespendet und ob er das innerhalb der Kirche abgestimmt habe. In einem offenen Brief schreibt der AfD-Politiker, er sei nicht bereit mit seinen Kirchensteuern Schlepper zu unterstützen. Der Münchner Kardinal und Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz hatte mit der Spende eine Seenotrettung der Evangelischen Kirche Deutschland unterstützt. Nach Angaben des Erzbistums stammt das Geld aus einem Etat, über den der Bischof ohne Absprache verfügen kann.