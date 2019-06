In der Affäre um Wahlkampfspenden an die AfD aus der Schweiz übernimmt nun die Staatsanwaltschaft Berlin. Die Behörden in Stuttgart gaben den Fall weiter. Der "Spiegel" und das ARD-Magazin "Report Mainz" hatten Wahlkampfhilfen eines Stuttgarter Vereins und einer Schweizer Werbeagentur offengelegt, die in den Rechenschaftsberichten 2016 und 2017 der AfD falsch angegeben worden sein sollen.