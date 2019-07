AfD-Gründer Lucke lehrt wieder an Uni Hamburg

per Mail teilen

Studierende kritisieren die Rückkehr des Wirtschaftswissenschaftlers und Mitbegründers der AfD, Bernd Lucke, an die Universität Hamburg. Nach Aussage einer Hochschulsprecherin soll er dort ab dem Wintersemester wieder Seminare geben. Der Allgemeine Studierendenausschuss lehnt das ab. Er erklärte, Lucke habe mit seiner bürgerlichen Fassade den Weg der AfD zur menschenverachtenden und rassistischen Partei geebnet. So ein Mensch gehöre an keine Universität. Lucke hatte sich 2014 von der Universität Hamburg beurlauben lassen, um als Berufspolitiker für die AfD ins Europaparlament zu wechseln. 2015 verließ er die Partei.